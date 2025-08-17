Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Елагин: потенциал у «Челси» сумасшедший, от перспективы «Пэлас» дух захватывает

Елагин: потенциал у «Челси» сумасшедший, от перспективы «Пэлас» дух захватывает
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон

«Очень хороший матч на «Бридже». Потенциал, конечно, у «Челси» — сумасшедший. КЧМ сказывается. Короткий отдых. Вкатятся в турнир, я в этом не сомневаюсь. Ну а «Пэлас» превратился в крепчайшего «середняка» с перспективой, от которой дух захватывает. Главное, чтобы этот состав не разобрали полностью. Гласнер показывает себя прекрасным тренером. Браво!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Во 2-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Игра пройдёт в пятницу, 22 августа. «Кристал Пэлас» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в воскресенье, 24 августа.

Материалы по теме
«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ, гол гостей отменил VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android