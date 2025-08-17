Елагин: потенциал у «Челси» сумасшедший, от перспективы «Пэлас» дух захватывает

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью со счётом 0:0.

«Очень хороший матч на «Бридже». Потенциал, конечно, у «Челси» — сумасшедший. КЧМ сказывается. Короткий отдых. Вкатятся в турнир, я в этом не сомневаюсь. Ну а «Пэлас» превратился в крепчайшего «середняка» с перспективой, от которой дух захватывает. Главное, чтобы этот состав не разобрали полностью. Гласнер показывает себя прекрасным тренером. Браво!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Во 2-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Игра пройдёт в пятницу, 22 августа. «Кристал Пэлас» примет на своём поле «Ноттингем Форест» в воскресенье, 24 августа.