Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

Волга Ул — СКА-Хабаровск, результат матча 11 августа 2025, счет 1:0, Первая лига 2025/2026

«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом проиграл ульяновской «Волге» в матче Первой лиги
Сегодня, 17 августа, завершился матч 5-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между ульяновской «Волгой» и «СКА-Хабаровск». Победу в игре, проходившей на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мурза – 4'    

Единственный гол в матче был забит на четвёртой минуте. Отличился полузащитник «Волги» Артур Мурза.

После пяти матчей в активе клуба из Ульяновска четыре очка. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с восемью очками занимает пятое место. В следующем туре «Волга» встретится с «Уралом» на выезде 25 августа. Днём ранее клуб из Хабаровска дома сыграет с костромским «Спартаком».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
