«СКА-Хабаровск» с минимальным счётом проиграл ульяновской «Волге» в матче Первой лиги

Сегодня, 17 августа, завершился матч 5-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между ульяновской «Волгой» и «СКА-Хабаровск». Победу в игре, проходившей на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на четвёртой минуте. Отличился полузащитник «Волги» Артур Мурза.

После пяти матчей в активе клуба из Ульяновска четыре очка. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с восемью очками занимает пятое место. В следующем туре «Волга» встретится с «Уралом» на выезде 25 августа. Днём ранее клуб из Хабаровска дома сыграет с костромским «Спартаком».