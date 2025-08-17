Скидки
Манчестер Юнайтед — Арсенал: результат матча 17 августа, счет 0:1, 1-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура английской Премьер-лиги
Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

На 13-й минуте Риккардо Калафьори забил единственный мяч в этой игре.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В 14-м туре АПЛ «канониры» одержали победу со счётом 2:0. В 28-м туре команды сыграли вничью со счётом 1:1. В матче 1/32 финала Кубка Англии «красные дьяволы» оказались сильнее «Арсенала» в серии пенальти — 5:3. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
