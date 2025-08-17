«Халл Сити» усилился воспитанником «Манчестер Юнайтед»

Защитник Брендон Уильямс перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Халл Сити». Об этом сообщается на официальном сайте «тигров».

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2026 года. Контракт предполагает опцию продления ещё на один сезон.

Уильямс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в системе клуба он находился с 2008 года. В рамках аренды Брендон также выступал за «Норвич Сити» и «Ипсвич Таун».

По итогам прошлого сезона «Халл Сити» с 49 очками занял 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и сохранил место во втором дивизионе английского первенства.