«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск

Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 20:30 мск

Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи
Последний раз команды встречались между собой в сезоне-2023/2024. В том розыгрыше чемпионата «Краснодар» дважды обыграл «Сочи» — 2:0 и 3:2. На данный момент «Краснодар» занимает третье место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе девять очков. «Сочи» набрал одно очко и располагается на 15-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
