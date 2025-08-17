«Динамо» Москва — ЦСКА: Денис Макаров отыграл один мяч бело-голубых на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. ЦСКА выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий «Динамо» Денис Макаров на 50-й минуте сократил отставание своей команды. Ранее третий гол армейцев забил Матвей Кисляк на 42-й минуте встречи.

После четырёх туров РПЛ бело-голубые набрали пять очков и занимают 10-е место. Красно-синие заработали восемь очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:1. В 4-м туре чемпионата России красно-синие играли с «Рубином». Команда Фабио Челестини одержала разгромную победу со счётом 5:1.