Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА впервые с 1999 года забил три мяча в первом тайме матча чемпионата России с «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА забил три гола в первом тайме московскому «Динамо» в чемпионате России впервые с октября 1999 года, сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Встреча между командами в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер Лиги проходит в эти минуты. Счёт 3:1 в пользу ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

Игроки красно-синих Матвей Кисляк и Кирилл Глебов родились спустя шесть лет после этого матча – в 2005 году. А голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА спустя четыре года – в 2003-м.

После четырёх туров РПЛ бело-голубые набрали пять очков и занимают 10-е место. Красно-синие заработали восемь очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:1. В 4-м туре чемпионата России красно-синие играли с «Рубином». Команда Фабио Челестини одержала разгромную победу со счётом 5:1.

