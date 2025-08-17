ЦСКА впервые с 1999 года забил три мяча в первом тайме матча чемпионата России с «Динамо»

ЦСКА забил три гола в первом тайме московскому «Динамо» в чемпионате России впервые с октября 1999 года, сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Встреча между командами в рамках 5-го тура Мир Российской Премьер Лиги проходит в эти минуты. Счёт 3:1 в пользу ЦСКА.

Игроки красно-синих Матвей Кисляк и Кирилл Глебов родились спустя шесть лет после этого матча – в 2005 году. А голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА спустя четыре года – в 2003-м.

После четырёх туров РПЛ бело-голубые набрали пять очков и занимают 10-е место. Красно-синие заработали восемь очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 1:1. В 4-м туре чемпионата России красно-синие играли с «Рубином». Команда Фабио Челестини одержала разгромную победу со счётом 5:1.