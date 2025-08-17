Стрепетов: у «Спартака» и «Зенита» будут вопросы к судейству

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о судействе в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и клубом с берегов Невы (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«Экспертная комиссия будет разбирать удаление Сантоса за вторую жёлтую. Я уверен, что комиссия признает эту жёлтую недействительной. Это моё мнение. Этой жёлтой не должно быть. К судейству будут вопросы как у «Спартака», так и у «Зенита». Когда забивал Соболев, Лусиано сыграл на грани фола. А у «Зенита» будут вопросы по пенальти в концовке матча», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» находится на 13-й строчке.