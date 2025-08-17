Стрепетов: у «Спартака» и «Зенита» будут вопросы к судейству

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о судействе в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и клубом с берегов Невы (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).
«Экспертная комиссия будет разбирать удаление Сантоса за вторую жёлтую. Я уверен, что комиссия признает эту жёлтую недействительной. Это моё мнение. Этой жёлтой не должно быть. К судейству будут вопросы как у «Спартака», так и у «Зенита». Когда забивал Соболев, Лусиано сыграл на грани фола. А у «Зенита» будут вопросы по пенальти в концовке матча», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Зенит» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» находится на 13-й строчке.
- 17 августа 2025
-
20:25
-
20:24
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:12
-
19:09
-
19:06
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:15