Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стрепетов: у «Спартака» и «Зенита» будут вопросы к судейству

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о судействе в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и клубом с берегов Невы (2:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Экспертная комиссия будет разбирать удаление Сантоса за вторую жёлтую. Я уверен, что комиссия признает эту жёлтую недействительной. Это моё мнение. Этой жёлтой не должно быть. К судейству будут вопросы как у «Спартака», так и у «Зенита». Когда забивал Соболев, Лусиано сыграл на грани фола. А у «Зенита» будут вопросы по пенальти в концовке матча», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» находится на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
Эксклюзив
«Арбитр, мягко говоря, погорячился». Разбор судейства «Спартака» с «Зенитом» и удара Барко
