«Ньюкасл» объявил о переходе Джейкоба Рэмси из «Астон Виллы»

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о подписании полузащитника Джейкоба Рэмси из «Астон Виллы». С футболистом заключён долгосрочный контракт. В новом клубе игрок будет выступать под 41-м номером.

«Я рад быть здесь. Последние два-три дня были просто сумасшедшими, но я действительно счастлив быть здесь. Для меня это важный шаг, но как только я понял, что тренер заинтересован и действительно ко мне расположен, принятие решения не заняло много времени. Его послужной список в развитии футболистов, особенно тех, кто впоследствии стал игроками международного уровня, говорит сам за себя.

Играть против «Ньюкасла» всегда было непросто — команда полна энергии, очень атлетична, а болельщики полны энтузиазма. Я чувствую, что моя игра соответствует этому, и я рад оказаться здесь», — приводит слова Рэмси официальный сайт «Ньюкасла».

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Рэмси забил четыре гола и отдал семь голевых передач.