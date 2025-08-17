Стрепетов: у «Зенита» команда оказалась неготовой к началу чемпионата

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре сине-бело-голубых на старте сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге. В 5-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с московским «Спартаком» (2:2).

«В РПЛ прошло уже пять туров, можно делать какие-то выводы. У «Зенита» мы видим, что ряд игроков и команда в целом оказались неготовыми к началу чемпионата. Уже пять туров позади, но нет стабильного состава ни в одной линии, идёт ротация, что было в прошлом году. У игроков разная функциональная готовность. Семак сам об этом говорит. Он называет Жерсона, Луиса Энрике и Вендела, но я бы туда прибавил и Дугласа Сантоса. Они не готовы по разным причинам. Тогда вопросы к Сергею Богдановичу, почему эти люди выходят в стартовом составе», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В пяти стартовых турах чемпионата России «Зенит» набрал шесть очков, одержав всего одну победу и три игры завершив вничью. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся дома с махачкалинским «Динамо». Матч пройдёт в субботу, 23 августа.