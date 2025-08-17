Скидки
18:00 Мск
Стрепетов: у «Зенита» команда оказалась неготовой к началу чемпионата
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре сине-бело-голубых на старте сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге. В 5-м туре РПЛ подопечные Сергея Семака сыграли вничью с московским «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«В РПЛ прошло уже пять туров, можно делать какие-то выводы. У «Зенита» мы видим, что ряд игроков и команда в целом оказались неготовыми к началу чемпионата. Уже пять туров позади, но нет стабильного состава ни в одной линии, идёт ротация, что было в прошлом году. У игроков разная функциональная готовность. Семак сам об этом говорит. Он называет Жерсона, Луиса Энрике и Вендела, но я бы туда прибавил и Дугласа Сантоса. Они не готовы по разным причинам. Тогда вопросы к Сергею Богдановичу, почему эти люди выходят в стартовом составе», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В пяти стартовых турах чемпионата России «Зенит» набрал шесть очков, одержав всего одну победу и три игры завершив вничью. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся дома с махачкалинским «Динамо». Матч пройдёт в субботу, 23 августа.

