Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Сидорин (Москва).

Россия — Лига PARI . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 3
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Караев – 28'     0:2 Апеков – 49'     0:3 Караев – 65'     1:3 Родин – 82'    

Давид Караев на 28-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Руслан Апеков на 49-й минуте удвоил преимущество коллектива, на 65-й минуте Караев оформил дубль. На 82-й минуте Рашид Магомедов отыграл один мяч «Нефтехимика».

После этой игры «Нефтехимик» с шестью очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» (7) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 24 августа сыграет в гостях с «Факелом», «КАМАЗ» 23 августа примет на своём поле «Уфу».

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
