«КАМАЗ» обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 5-го тура Лиги PARI, в котором встречались «Нефтехимик» (Нижнекамск) и «КАМАЗ» (Набережные Челны). После финального свистка зафиксирован счёт 3:1 в пользу гостей. Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» (Нижнекамск). В качестве главного арбитра матча выступил Антон Сидорин (Москва).

Давид Караев на 28-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Руслан Апеков на 49-й минуте удвоил преимущество коллектива, на 65-й минуте Караев оформил дубль. На 82-й минуте Рашид Магомедов отыграл один мяч «Нефтехимика».

После этой игры «Нефтехимик» с шестью очками находится на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» (7) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 24 августа сыграет в гостях с «Факелом», «КАМАЗ» 23 августа примет на своём поле «Уфу».