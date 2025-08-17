Арбитр Федотов высказался о решении Левникова не давать пенальти ЦСКА в матче с «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на решение судьи Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ с ЦСКА. На 55-й минуте VAR позвал главного арбитра к монитору, судья назначил удар от ворот. Встреча проходит в эти минуты, ЦСКА выигрывает со счётом 3:1.

«Левников долго смотрел и, наверное, начал додумывать, что контакт незначительный. Хотя мы до этого видели, как арбитры правильно назначали 11-метровые, исходя из того, кто сыграл в мяч. Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел. То же самое, что и в матчах «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — «Балтика». Там трактовали одинаково, а здесь для Левникова это почему-то не 11-метровый.

Мы не можем говорить о степени контакта, потому что Левников со своей позиции даже не видел, кто сыграл в мяч, и спрашивал ассистента. Хотя должен был правильно определить эпизод и видеть всю картину. Позиция была открытая. Если футболист ЦСКА сыграл в мяч, то это 11-метровый. Додумывать здесь нет смысла. Контакт есть — 11-метровый. Картина должна быть такой, но Левников её перевернул. Он ошибочно не назначил пенальти и так же ошибочно не изменил решения после просмотра повтора», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.