Стрепетов раскритиковал игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов с критикой высказался об игре клуба с берегов Невы в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
«У меня вопросы к футболистам «Зенита». Сантоса, Вендела, Педро не было на поле в первом тайме. Дай бог, если Педро коснулся два раза мяча. Луис Энрике играет сам по себе. Жерсона я так и не увидел. Всё ждал, когда его заменят и выйдет Глушенков. Тем более «Зенит» играл вторым номером. Были свободные зоны, что любит Глушенков.
Кассьерра играет в своё удовольствие, был неузнаваем Барриос. Возможно, из-за новой причёски — она была у него очень красивая. Лучше бы он со своей старой причёской вернулся к своей старой игре», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
