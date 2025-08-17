Стрепетов раскритиковал игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов с критикой высказался об игре клуба с берегов Невы в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«У меня вопросы к футболистам «Зенита». Сантоса, Вендела, Педро не было на поле в первом тайме. Дай бог, если Педро коснулся два раза мяча. Луис Энрике играет сам по себе. Жерсона я так и не увидел. Всё ждал, когда его заменят и выйдет Глушенков. Тем более «Зенит» играл вторым номером. Были свободные зоны, что любит Глушенков.

Кассьерра играет в своё удовольствие, был неузнаваем Барриос. Возможно, из-за новой причёски — она была у него очень красивая. Лучше бы он со своей старой причёской вернулся к своей старой игре», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.