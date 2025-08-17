Скидки
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Футбол Новости

Стрепетов раскритиковал игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»

Стрепетов раскритиковал игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Алексей Стрепетов с критикой высказался об игре клуба с берегов Невы в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«У меня вопросы к футболистам «Зенита». Сантоса, Вендела, Педро не было на поле в первом тайме. Дай бог, если Педро коснулся два раза мяча. Луис Энрике играет сам по себе. Жерсона я так и не увидел. Всё ждал, когда его заменят и выйдет Глушенков. Тем более «Зенит» играл вторым номером. Были свободные зоны, что любит Глушенков.

Кассьерра играет в своё удовольствие, был неузнаваем Барриос. Возможно, из-за новой причёски — она была у него очень красивая. Лучше бы он со своей старой причёской вернулся к своей старой игре», — сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

