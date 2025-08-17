ЦСКА одержал уверенную победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ

Сегодня, 17 августа, завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, одержали армейцы со счётом 3:1.

На 13-й минуте полузащитник ЦСКА Матеус Алвес открыл счёт. На 21-й минуте защитник Милан Гаич удвоил преимущество армейцев. На 42-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил третий гол красно-синих. Нападающий «Динамо» Денис Макаров на 50-й минуте сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт — 1:3.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.