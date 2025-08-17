Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо М — ЦСКА, результат матча 17 августа 2025, счет 1:3, 5-й тур РПЛ 2025/2026

ЦСКА одержал уверенную победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 августа, завершился матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, одержали армейцы со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

На 13-й минуте полузащитник ЦСКА Матеус Алвес открыл счёт. На 21-й минуте защитник Милан Гаич удвоил преимущество армейцев. На 42-й минуте полузащитник Матвей Кисляк забил третий гол красно-синих. Нападающий «Динамо» Денис Макаров на 50-й минуте сократил отставание своей команды и установил окончательный счёт — 1:3.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
