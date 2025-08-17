Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере нападающего сборной Туниса Хазема Мастури

Центральный нападающий сборной Туниса Хазем Мастури продолжит карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. О трансфере 28-летнего форварда на официальном сайте объявило махачкалинское «Динамо».

В прошлом сезоне Мастури выступал за тунисский «Монастир», где принял участие в 32 матчах и записал на свой счёт 18 забитых мячей, став вторым бомбардиром в чемпионате страны.

Кроме того, на счету нападающего шесть матчей в составе национальной команды Туниса, в составе которой он отметился двумя голами. По данным СМИ, контракт Мастури с махачкалинцами рассчитан до лета 2028 года, а сумма трансфера составила € 350 тыс.