Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере нападающего сборной Туниса Хазема Мастури

Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере нападающего сборной Туниса Хазема Мастури
Комментарии

Центральный нападающий сборной Туниса Хазем Мастури продолжит карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. О трансфере 28-летнего форварда на официальном сайте объявило махачкалинское «Динамо».

В прошлом сезоне Мастури выступал за тунисский «Монастир», где принял участие в 32 матчах и записал на свой счёт 18 забитых мячей, став вторым бомбардиром в чемпионате страны.

Кроме того, на счету нападающего шесть матчей в составе национальной команды Туниса, в составе которой он отметился двумя голами. По данным СМИ, контракт Мастури с махачкалинцами рассчитан до лета 2028 года, а сумма трансфера составила € 350 тыс.

