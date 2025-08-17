Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в пятом матче подряд

«Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в пятом матче подряд
Комментарии

Московское «Динамо» уступило ЦСКА в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:3. Это пятое кряду поражение бело-голубых во встречах с армейцами.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

В последний раз на данный момент динамовцы одержали победу в этом противостоянии в ноябре 2023 года (3:2). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России «Динамо» потерпело два поражения (1:2 и 1:3), в Фонбет Кубке России у динамовцев было поражение (1:2) и безголевая ничья.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.

Материалы по теме
ЦСКА одержал уверенную победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android