«Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в пятом матче подряд
Московское «Динамо» уступило ЦСКА в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:3. Это пятое кряду поражение бело-голубых во встречах с армейцами.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
В последний раз на данный момент динамовцы одержали победу в этом противостоянии в ноябре 2023 года (3:2). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России «Динамо» потерпело два поражения (1:2 и 1:3), в Фонбет Кубке России у динамовцев было поражение (1:2) и безголевая ничья.
«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.
