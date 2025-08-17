«Динамо» не смогло обыграть ЦСКА в пятом матче подряд

Московское «Динамо» уступило ЦСКА в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:3. Это пятое кряду поражение бело-голубых во встречах с армейцами.

В последний раз на данный момент динамовцы одержали победу в этом противостоянии в ноябре 2023 года (3:2). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России «Динамо» потерпело два поражения (1:2 и 1:3), в Фонбет Кубке России у динамовцев было поражение (1:2) и безголевая ничья.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.