Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

22 626 зрителей посетили матч московского «Динамо» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ
Матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА, посетили 22 626 зрителей. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

В 6-м туре бело-голубые на своём поле примут «Пари НН», а красно-синие дома сыграют с тольяттинским «Акроном».

ЦСКА одержал уверенную победу над московским «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ
