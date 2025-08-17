22 626 зрителей посетили матч московского «Динамо» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА, посетили 22 626 зрителей. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

В 6-м туре бело-голубые на своём поле примут «Пари НН», а красно-синие дома сыграют с тольяттинским «Акроном».