Динамо М — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Карпин — о поражении от ЦСКА: первые 15 минут на поле было только «Динамо»

Карпин — о поражении от ЦСКА: первые 15 минут на поле было только «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Выходить из ситуации можно только работой. Первый гол — ошибка Бителло. От него такой ошибки не ожидаешь. До этого гола на поле была одна команда — «Динамо», мы создавали моменты. Гол из ничего повлиял на команду. Во втором тайме собрались, продолжили играть. Первые 15 минут первого тайма и весь второй внушают надежду», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первых пяти турах «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

