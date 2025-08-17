Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после поражения от ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин обратился к болельщикам после поражения от столичного ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Болельщикам хочу сказать, что будем работать, что больше не будет таких глупых ошибок. Будем работать и улучшать ситуацию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Валерия Карпина набрала пять очков за пять матчей. На первой строчке находится московский «Локомотив», который заработал 13 очков за аналогичное количество игр.