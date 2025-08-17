Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после поражения от ЦСКА
Поделиться
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин обратился к болельщикам после поражения от столичного ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«Болельщикам хочу сказать, что будем работать, что больше не будет таких глупых ошибок. Будем работать и улучшать ситуацию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда Валерия Карпина набрала пять очков за пять матчей. На первой строчке находится московский «Локомотив», который заработал 13 очков за аналогичное количество игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
20:25
-
20:24
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:34
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:12
-
19:09
-
19:06
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:42
-
18:39
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:15