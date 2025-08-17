Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Глава «Динамо» Гафин: результат матча с ЦСКА неудовлетворительный
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении команды в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, как будто это продолжение прошлого матча. Надо работать и верить в себя. Уверен, потенциал у нас гораздо больше, чем те результаты, которые есть сейчас. Место в таблице вызывает негативные эмоции. Тренеру не хватает времени на адаптацию к команде или команде к тренеру. Мы работаем над тем, чтобы улучшить результаты», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

