Глава «Динамо» Гафин: результат матча с ЦСКА неудовлетворительный
Поделиться
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о поражении команды в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«Результат неудовлетворительный. Отвратительно начали первый тайм, как будто это продолжение прошлого матча. Надо работать и верить в себя. Уверен, потенциал у нас гораздо больше, чем те результаты, которые есть сейчас. Место в таблице вызывает негативные эмоции. Тренеру не хватает времени на адаптацию к команде или команде к тренеру. Мы работаем над тем, чтобы улучшить результаты», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:04
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:36
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:00