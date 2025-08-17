В «Динамо» не стали комментировать возможный переход Миранчука из «Сьона»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в стан бело-голубых.

— Правда, что Миранчук может перейти в «Динамо»?

— Я не комментирую слухи и измышления «Сьона». Только свершившиеся факты, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.