Челестини: у игроков ЦСКА горят глаза играть в тот футбол, который мы ставим

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу армейцев над «Динамо» (3:1) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«С «Акроном» уже были игроки в состоянии усталости — пришлось делать ротацию. Мне нравится давать возможность игрокам, когда я чувствую, что эта возможность пришла. Когда нас мало, я вынужден принимать решения, которые мне не очень нравятся. С «Акроном» в Кубке мы должны были побеждать.

Причина нашего успеха — работа. Командная работа каждый день. Результат матча — это плод работы. До матча мы не знаем, выиграем ли мы или нет. Эта команда поняла, что мы должны работать. У ребят горят глаза играть именно в такой футбол. И ещё очень важно — получать удовольствие от футбола», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В первых пяти турах «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.