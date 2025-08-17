ЦСКА обыграл московское «Динамо» в четвёртый раз за последние пять матчей

ЦСКА переиграл московское «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. Это четвёртая победа армейцев в пяти последних матчах этого противостояния.

В последний раз на данный момент красно-синие потерпели поражение в данном противостоянии в ноябре 2023 года (2:3). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России ЦСКА одержал две победы (2:1 и 3:1), в Фонбет Кубке России у армейцев была победа (2:1) и безголевая ничья.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.