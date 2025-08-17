Скидки
ЦСКА обыграл московское «Динамо» в четвёртый раз за последние пять матчей

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в четвёртый раз за последние пять матчей
Комментарии

ЦСКА переиграл московское «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1. Это четвёртая победа армейцев в пяти последних матчах этого противостояния.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

В последний раз на данный момент красно-синие потерпели поражение в данном противостоянии в ноябре 2023 года (2:3). В сезоне-2024/2025 команды встретились друг с другом четыре раза: в чемпионате России ЦСКА одержал две победы (2:1 и 3:1), в Фонбет Кубке России у армейцев была победа (2:1) и безголевая ничья.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.

