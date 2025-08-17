Фабио Челестини показал один из лучших стартов среди тренеров ЦСКА

Швейцарский специалист Фабио Челестини продемонстрировал один из лучших стартов среди тренеров ЦСКА, сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Сегодня, 17 августа, армейцы обыграли московское «Динамо» в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.

Красно-синие набрали 11 очков в пяти турах при швейцарце, это третий результат наравне с Виктором Гончаренко, который набрал столько же очков в 2017 году. Возглавляет список Валерий Газзаев, на его счету 15 очков в 2002-м. Вторую строчку делят Олег Долматов (1998) и Леонид Слуцкий (2009) — у обоих по 12 очков.

Отмечается, что по забитым голам после пяти туров ЦСКА под руководством Челестини делит первое место в этой пятёрке наряду с ЦСКА Долматова (по 11 голов).