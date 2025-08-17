Скидки
Главная Футбол Новости

Гаич падал на газон после гола, Карпин кричал, Овечкин с сыном болели за «Динамо». Фото

Гаич падал на газон после гола, Карпин кричал, Овечкин с сыном болели за «Динамо». Фото
ЦСКА обыграл «Динамо»
17 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Армейцам удалось уже в первом тайме довести счёт до разгромного. На 13-й минуте отличился Матеус Алвес, на 21-й — Милан Гаич, на 42-й — Матвей Кисляк. На старте второго тайма «Динамо» смогло отыграть один мяч благодаря голу Дениса Макарова.

Лучшие фото с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После пяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Динамо» (5) идёт на 12-м месте.

