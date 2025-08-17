Главный тренер ЦСКА Челестини высказался об игре Матеуса Алвеса

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини оценил игру бразильского полузащитника Матеуса Алвеса.

«Матеус Алвес очень хорошо оснащён технически. Ему хорошо подходит наш футбол, он классно сыгрался с Кисляком и Обляковым. Матеус очень быстро адаптировался, мы довольны», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний Матеус Алвес провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.