«Факел» победил «Черноморец» в матче Первой лиги благодаря голу Пуси

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный мяч в игре был забит на 60-й минуте. Ворота «Черноморца» поразил нападающий воронежцев Белайди Пуси.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 15 очками в пяти матчах. «Черноморец» находится на 16-й строчке, заработав два очка за аналогичное количество игр. 5-й тур завершится завтра, 18 августа, матчем «Торпедо» — «Урал».