Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черноморец — Факел: результат матча 17 августа, счет 0:1, 5-й тур Первая лига 2025/2026

«Факел» победил «Черноморец» в матче Первой лиги благодаря голу Пуси
Комментарии

Завершился матч 5-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Пуси – 60'    

Единственный мяч в игре был забит на 60-й минуте. Ворота «Черноморца» поразил нападающий воронежцев Белайди Пуси.

«Факел» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 15 очками в пяти матчах. «Черноморец» находится на 16-й строчке, заработав два очка за аналогичное количество игр. 5-й тур завершится завтра, 18 августа, матчем «Торпедо» — «Урал».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Динамо» — ЦСКА в РПЛ, титульник Чимаева в UFC и хоккей
Топ-события воскресенья: «Динамо» — ЦСКА в РПЛ, титульник Чимаева в UFC и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android