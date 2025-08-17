Игрок ЦСКА Матеус Алвес прокомментировал победу в матче с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о победе над московским «Динамо» (3:1) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня я вдвойне счастлив — забил первый гол во взрослом футболе и футболке ЦСКА, а также из-за победы в сегодняшнем матче. В это трансферное окно ЦСКА потерял несколько важных игроков, приобрёл новых. Они отдают силы для победы.

Свой гол посвящаю папе. Он поддерживает меня на протяжении всей карьеры, был сегодня на стадионе», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.