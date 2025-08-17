Скидки
Главная Футбол Новости

Елагин: проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность

Елагин: проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о результате матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

«Экспресс-впечатление от матча на «Олд Траффорд»: Отличный матч! Цена поражения «МЮ» — ошибка вратаря. Проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность. «Арсенал» — классная оборона, стабильность и сыгранность состава», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».

