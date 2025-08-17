Елагин: проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность
Поделиться
Российский комментатор Александр Елагин высказался о результате матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'
«Экспресс-впечатление от матча на «Олд Траффорд»: Отличный матч! Цена поражения «МЮ» — ошибка вратаря. Проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность. «Арсенал» — классная оборона, стабильность и сыгранность состава», — написал Елагин в своём телеграм-канале.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».
Комментарии
- 17 августа 2025
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:46
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:04
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:36
-
20:36
-
20:32
-
20:25
-
20:24
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:15