Елагин: проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность

Российский комментатор Александр Елагин высказался о результате матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«Экспресс-впечатление от матча на «Олд Траффорд»: Отличный матч! Цена поражения «МЮ» — ошибка вратаря. Проблемы «МЮ» — отсутствие классного голкипера и несыгранность. «Арсенал» — классная оборона, стабильность и сыгранность состава», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Фулхэмом», эта игра состоится 24 августа. «Арсенал» 23 августа встретится дома с «Лидс Юнайтед».