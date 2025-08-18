«Чемпионату» требуются сотрудники в службу корректоров

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу корректоров.
Требования:
– филологическое образование;
— безупречное знание норм грамматики русского языка;
— внимательность;
— оперативность;
— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет.
Желательно, чтобы вы были знакомы со спецификой спорта или интересовались спортивными событиями.
Обязанности:
— вычитка текстов новостей/статей, правка грамматических, пунктуационных и речевых ошибок.
Условия:
– официальное трудоустройство;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию (дневная смена: 8:00-16:00, вечерняя: 16:00-00:00, время московское);
— удалённый режим работы.
Отправляйте резюме на почту a.aleynikov@championat.com с пометкой «требуется корректор» до 19 августа включительно.