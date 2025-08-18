«Чемпионату» требуются сотрудники в службу корректоров

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу корректоров.

Требования:

– филологическое образование;

— безупречное знание норм грамматики русского языка;

— внимательность;

— оперативность;

— наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет.

Желательно, чтобы вы были знакомы со спецификой спорта или интересовались спортивными событиями.

Обязанности:

— вычитка текстов новостей/статей, правка грамматических, пунктуационных и речевых ошибок.



Условия:

– официальное трудоустройство;

— постоянный контакт с руководителем отдела;

— график работы — по согласованию (дневная смена: 8:00-16:00, вечерняя: 16:00-00:00, время московское);

— удалённый режим работы.

Отправляйте резюме на почту a.aleynikov@championat.com с пометкой «требуется корректор» до 19 августа включительно.