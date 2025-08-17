Скидки
21:45 Мск
Забарный дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Нантом», Сафонов остался в запасе

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник Илья Забарный дебютирует за «Пари Сен-Жермен» в гостевом матче 1-го тура Лиги 1 с «Нантом». Вратарь парижан Матвей Сафонов начнёт эту игру в запасе. Встреча состоится на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» (Нант, Франция), стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Нант
Нант
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

Стартовый состав «Пари Сен-Жермен»: Шевалье, Забарный, Бералдо, Эрнандес, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Мбайе, Рамуш, Баркола.

Срок действия трудового соглашения Забарного с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2030 года. «ПСЖ» оформил трансфер игрока за € 63 млн. Ещё € 3 млн могут быть получены «Борнмутом» в качестве бонусов.

Сафонов играет за парижан с прошлого лета, за это время вместе с командой он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов, а также Суперкубок УЕФА.

