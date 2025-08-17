Игрок ЦСКА Круговой: красная должна была быть на мне Лещуку

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об эпизоде в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо», когда он убегал к воротам соперника, но упал после контакта с голкипером Игорем Лещуком. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). ЦСКА одержал победу со счётом 3:1.

«Красная должна была быть на мне Лещуку, как сказали. Прямая», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам этого эпизода Данил Круговой получил предупреждение за симуляцию.

В составе ЦСКА отличились Матеус Алвес, Милан Гаич и Матвей Кисляк. За «Динамо» забил Денис Макаров.