Виктор Дьёкереш ни разу не пробил по воротам в дебютном матче за «Арсенал»

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш не создал ни одного голевого момента в дебютном матче за «канониров», сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Сегодня, 17 августа, лондонцы одолели на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Шведский футболист появился на поле в стартовом составе, однако был заменён первым на 60-й минуте. За 59 минут игры Дьёкереш ни разу не пробил по воротам «Манчестер Юнайтед» и не сделал ни одной передачи под удар партнёрам. Вместо шведа на поле вышел Кай Хаверц.

Напомним, этим летом «Арсенал» купил Дьёкереша у «Спортинга» почти за € 66 млн. В прошедшем сезоне форвард сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.