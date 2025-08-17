Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол

Виктор Дьёкереш ни разу не пробил по воротам в дебютном матче за «Арсенал»
Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш не создал ни одного голевого момента в дебютном матче за «канониров», сообщает Opta Sports в телеграм-канале. Сегодня, 17 августа, лондонцы одолели на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Калафьори – 13'    

Шведский футболист появился на поле в стартовом составе, однако был заменён первым на 60-й минуте. За 59 минут игры Дьёкереш ни разу не пробил по воротам «Манчестер Юнайтед» и не сделал ни одной передачи под удар партнёрам. Вместо шведа на поле вышел Кай Хаверц.

Напомним, этим летом «Арсенал» купил Дьёкереша у «Спортинга» почти за € 66 млн. В прошедшем сезоне форвард сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

