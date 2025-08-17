Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Фомин извинился перед болельщиками за поражение в матче с ЦСКА

Фомин извинился перед болельщиками за поражение в матче с ЦСКА
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин от лица команды принёс извинения фанатам бело-голубых за поражение от ЦСКА (1:3) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«Вообще тяжело сказать что-то по игре. Хочется принести болельщиками от лица команды извинения за результат и игру. Всё понимаем, приложим все силы, чтобы исправить ситуацию. Хотим побеждать, радовать болельщиков и игрой, и результатом», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В первых пяти турах «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

