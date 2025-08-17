Игрок «Динамо» Фомин: второй тайм с ЦСКА провели лучше

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

«В перерыве были рабочие моменты. Второй тайм провели лучше: были опасные моменты, забили гол. Справедливости ради стоит признать, что и у ЦСКА были хорошие моменты. Игра могла сложиться в обе стороны. Конечно, хотелось забить, чтобы давление было и по счёту, и по игре. Получилось забить только один мяч. Будем работать дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.