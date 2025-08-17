Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Фомин: второй тайм с ЦСКА провели лучше

Игрок «Динамо» Фомин: второй тайм с ЦСКА провели лучше
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

«В перерыве были рабочие моменты. Второй тайм провели лучше: были опасные моменты, забили гол. Справедливости ради стоит признать, что и у ЦСКА были хорошие моменты. Игра могла сложиться в обе стороны. Конечно, хотелось забить, чтобы давление было и по счёту, и по игре. Получилось забить только один мяч. Будем работать дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 11 очками находится на второй строчке.

Материалы по теме
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
Видео
ЦСКА разорвал «Динамо» за тайм! Избежать унижения Карпину помогла двойная ошибка судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android