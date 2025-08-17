Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
«Краснодар» — «Сочи»: в первом тайме команды голов не забили

«Краснодар» — «Сочи»: в первом тайме команды голов не забили
Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). К исходу первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1     3:1    
Удаления: нет / Алвес – 47'

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга.

Последний раз команды встречались между собой в сезоне-2023/2024. В том розыгрыше чемпионата «Краснодар» дважды обыграл «Сочи» — 2:0 и 3:2. На данный момент «Краснодар» занимает четвёртое место в таблице. Подопечные Мурада Мусаева имеют в своём активе девять очков. «Сочи» набрал одно очко и располагается на 15-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
