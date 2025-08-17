Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Уверен, что постепенно мы станем лучше». Тренер «Челси» Мареска — о старте нового сезона

Аудио-версия:
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска полагает, что его команда заслужила победу в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон

«Мы всегда стараемся победить. Увы, у нас это не получилось, но мы заслужили победу. Мы создали достаточно шансов как в первом тайме, так и во втором. Помимо того штрафного удара, мы не пропустили ни в одном из эпизодов (взятие ворот тогда отменили из-за нарушения правил. — Прим. «Чемпионата»). В то же время мы понимаем, насколько силён наш соперник, насколько он хорошо организован, именно поэтому он смог победить «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в двух предыдущих финалах.

Повлиял ли на нас короткий предсезонный период? Не думаю. До самого конца встречи мы боролись и претендовали на победу. В конце были моменты у Эстевао и Андрея Сантоса, поэтому в целом мы неплохо сражались.

На прошлых выходных мы провели два [контрольных] матча, где постарались распределить игровое время между игроками. Сегодня была первая официальная игра, но я уверен, что постепенно мы станем лучше», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

