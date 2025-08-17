Главный тренер «Рубина» Рахимов высказался о победе над «Ростовом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Хорошая, рабочая победа. Понимали, что нас ждёт. «Ростов» всегда отличался бойцовскими качествами и было важно не проиграть в подборах и единоборствах. Я видел реакцию команды на предыдущие поражения все дни, что готовились. Футболисты горели, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Может, надо хоть иногда плохое кушать? Не бывает хорошего без плохого», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» после этого матча набрал 10 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с тремя очками в активе находится на 14-й строчке.