Игрок «Динамо» Рубенс: хорошо начали матч с ЦСКА, но отключились после первых 15 минут

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о поражении от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Считаю, что мы хорошо начали матч, но потом отключились после первых 15 минут. Получили два гола очень быстро. Сейчас не время говорить. Остаётся работать и выйти лучше на следующий матч.

— Чьи ошибки, что получили 0:3 в первом тайме?

— Думаю, что нет одного виноватого. Вся команда виновата. Ошибка командная. Все ошиблись. Нужно продолжать работать всем вместе, — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.