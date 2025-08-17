Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Рубенс: хорошо начали матч с ЦСКА, но отключились после первых 15 минут

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о поражении от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13'     0:2 Гаич – 21'     0:3 Кисляк – 42'     1:3 Макаров – 50'    

— Считаю, что мы хорошо начали матч, но потом отключились после первых 15 минут. Получили два гола очень быстро. Сейчас не время говорить. Остаётся работать и выйти лучше на следующий матч.

— Чьи ошибки, что получили 0:3 в первом тайме?
— Думаю, что нет одного виноватого. Вся команда виновата. Ошибка командная. Все ошиблись. Нужно продолжать работать всем вместе, — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По итогам этого матча «Динамо» под руководством Валерия Карпина заработало пять очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини, набрал 11 очков и поднялся на вторую строчку.

Новости. Футбол
Все новости RSS

