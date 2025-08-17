Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Рубенс поделился впечатлениями от работы с Карпиным

Рубенс поделился впечатлениями от работы с Карпиным
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о работе под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.

«Карпин недавно пришёл в команду. Я тоже недавно приехал. Не могу много сказать. Знаю, что он хороший тренер. Считаю, что его работа будет результативной. У нас будут результаты. Но нужно терпение. Знаю, что он играл в Испании какое-то время», — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В рамках 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги команда сыграет дома с «Пари Нижний Новгород» 23 августа.

