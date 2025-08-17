Скидки
Врач «Динамо» высказался о восстановлении Константина Тюкавина

Врач московского «Динамо» Александр Родионов поделился информацией о восстановлении нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. Напомним, футболист получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре чемпионата России — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1).

«Тюкавин занимается в общей группе уже несколько микроциклов. Набирает нужные кондиции. Осталось дело за малым — сыграть контрольную игру и быть в основном составе», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После пяти матчей подопечные Валерия Карпина занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды пять набранных очков.

