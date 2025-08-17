Новичок «Динамо» Рубенс: в Бразилии я много играл левым латералем

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о своей роли во время матчей и о требованиях главного тренера команды Валерия Карпина.

— Насколько комфортно тебе на той позиции, на которой ты играешь?

— Я уже привык. Я много играл левым латералем в Бразилии. В Бразилии у меня были хорошие моменты. Сейчас не так хорошо.

— Чего требует от тебя Карпин?

— Играть в обороне, защищаться.

— А с точки зрения подключения в атаку?

— Когда у нас мяч, можно свободно играть, атаковать, — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» с пятью очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.