В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 47-й минуте защитник «Сочи» Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за четыре матча. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке.