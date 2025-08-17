Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Сочи»: Сперцян открыл счёт на 49-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49'     2:0 Сперцян – 62'     2:1     3:1 Коста – 67'    
Удаления: нет / Алвес – 47'

На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 47-й минуте защитник «Сочи» Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за четыре матча. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке.

