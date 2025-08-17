«Краснодар» — «Сочи»: Сперцян открыл счёт на 49-й минуте
В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49' 2:0 Сперцян – 62' 2:1 3:1 Коста – 67'
Удаления: нет / Алвес – 47'
На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. На 47-й минуте защитник «Сочи» Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён.
«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за четыре матча. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке.
