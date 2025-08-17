Скидки
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Рубенс: РПЛ — хороший чемпионат, но надо привыкать много бегать и бороться

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс оценил уровень Мир Российской Премьер-Лиги и сравнил его с чемпионатом Бразилии.

«В РПЛ другой уровень в сравнении с тем, как мы играем в Бразилии. Интенсивность высокая. Это другой футбол. Тебе нужно привыкать много бегать, бороться. Это хороший чемпионат. Если считать силу и борьбу, то РПЛ сильнее чемпионата Бразилии», — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, бразилец перешёл в «Динамо» из «Атлетико Минейро» в июле текущего года. Контракт Рубенса с «Динамо» рассчитан до 2030 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6 млн.

