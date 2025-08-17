Скидки
Новичок «Динамо» Рубенс высказался об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Краснодара»

Новичок «Динамо» Рубенс высказался об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Краснодара»
Аудио-версия:
Полузащитник московского «Динамо» Рубенс прокомментировал предполагаемый интерес к нему со стороны «Спартака» и «Краснодара».

— Почему выбрал «Динамо»? Писали и о «Спартаке».
— Если было какое-то предложение от «Спартака», то это был прямой разговор с клубом. Для меня и для агента ничего не было.

— Были ли предложения от российских клубов за карьеру?
— «Динамо» и «Краснодар».

— Когда был «Краснодар»?
— Два года назад, — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Срок контракта бразильца с российской командой рассчитан до 2030 года. Рубенс является воспитанником «Атлетико Минейро» и впервые в карьере сменил команду. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

