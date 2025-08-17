Врач «Динамо» высказался о вредной привычке вратаря Лунёвым
Врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о вредной привычке голкипера команды Андрея Лунёва. В трансляцию матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) попали кадры, как голкипер, наблюдавший за игрой с трибуны, употребляет жевательный табак.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Алвес – 13' 0:2 Гаич – 21' 0:3 Кисляк – 42' 1:3 Макаров – 50'
«У Лунёва, как показывает телевидение, всё нормально. Будет готовиться к следующему микроциклу, а дальше уже решение тренерского штаба.
Он не один с этой вредной привычкой. Может быть, то, что он попал в объектив камеры, заставит его прекратить это делать. Она не является хорошей. Всех призываю от неё отказаться, лучше закинуть за щеку барбариску», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
