Врач «Динамо» высказался о вредной привычке вратаря Лунёвым

Врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о вредной привычке голкипера команды Андрея Лунёва. В трансляцию матча 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) попали кадры, как голкипер, наблюдавший за игрой с трибуны, употребляет жевательный табак.

«У Лунёва, как показывает телевидение, всё нормально. Будет готовиться к следующему микроциклу, а дальше уже решение тренерского штаба.

Он не один с этой вредной привычкой. Может быть, то, что он попал в объектив камеры, заставит его прекратить это делать. Она не является хорошей. Всех призываю от неё отказаться, лучше закинуть за щеку барбариску», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.