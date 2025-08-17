Врач «Динамо» высказался о восстановлении Артура Гомеса после травмы ахилла

Врач московского «Динамо» Александр Родионов дал комментарий касательно процесса восстановления полузащитника команды Артура Гомеса после разрыва ахилла.

«С Артуром мы придерживаемся классических сроков. Идёт формирование рубца после операции. Травма ахилла тяжелее даже разрыва «крестов». Нужно постепенное увеличение нагрузок. Мы идём поступательно — он должен полноценно проводить зимние сборы», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.