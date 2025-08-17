Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач «Динамо» высказался о восстановлении Артура Гомеса после травмы ахилла

Врач «Динамо» высказался о восстановлении Артура Гомеса после травмы ахилла
Комментарии

Врач московского «Динамо» Александр Родионов дал комментарий касательно процесса восстановления полузащитника команды Артура Гомеса после разрыва ахилла.

«С Артуром мы придерживаемся классических сроков. Идёт формирование рубца после операции. Травма ахилла тяжелее даже разрыва «крестов». Нужно постепенное увеличение нагрузок. Мы идём поступательно — он должен полноценно проводить зимние сборы», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Врач «Динамо» высказался о восстановлении Константина Тюкавина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android