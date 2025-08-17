Врач «Динамо»: Чавес уже неделю в России, перешёл ко второму циклу восстановления

Врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит восстановление полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, ранее перенёсшего операцию после повреждения крестообразной связки правого колена, которое он получил на тренировке сборной Мексики.

«Чавес уже неделю в России, перешёл ко второму циклу восстановления. Он набирает силу мышц, сустав разработан. Нужен полноценный цикл, чтобы приступить к беговой работе», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Мексиканец выступает в составе «Динамо» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Чавес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.