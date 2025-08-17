«Краснодар» — «Сочи»: Зиньковский отыграл один мяч гостей на 65-й минуте
В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Сперцян – 49' 2:0 Сперцян – 62' 2:1 Зиньковский – 65' 3:1 Са – 67' 4:1 Кривцов – 72' 5:1 Волков – 90+3'
Удаления: нет / Алвес – 47'
На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский отыграл один мяч гостей. «Сочи» играет в меньшинстве после удаления защитника Марсело Алвеса на 47-й минуте.
«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за четыре матча. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке.
