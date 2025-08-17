«Краснодар» — «Сочи»: Виктор Са отличился на 67-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Краснодар» выигрывает со счётом 3:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте третий гол «Краснодара» забил нападающий Виктор Са. «Сочи» играет в меньшинстве после удаления защитника Марсело Алвеса на 47-й минуте.

«Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков за четыре матча. «Сочи» (1) находится на 15-й строчке.